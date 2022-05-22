射箭世界盃》邱意晴「台灣內戰」逆轉郭紫穎 拿下反曲弓個人銅牌

邱意晴（左）與郭紫穎（右）在銅牌戰對決。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕小將郭紫穎和邱意晴今在世界盃射箭賽光州站女子反曲弓個人4強賽登場，兩人雙雙不敵南韓選手，銅牌戰上演「台灣內戰」，邱意晴以6：2逆轉隊友郭紫穎，成功鍍銅。

世界盃射箭賽光州站，反曲弓男、女團體雙雙出局，所幸個人賽仍有所斬獲，小將郭紫穎和邱意晴兩人同步晉級4強。

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資格賽名列第4的郭紫穎在8強賽在「台灣內戰」以6：5險勝雷千瑩，她靠著延長加射才以6：5出線摘下4強門票，對手崔美善為頭號種子，她在8強力退隊友，同時是東京奧運的3金得主安山。

邱意晴。（射箭協會提供）

今天開局，雙方都還在適應比賽狀況，郭紫穎射出6分箭，最後以22：26讓出，儘管次局表現回溫，第一支射出10分箭，但下一箭只繳出6分，反觀崔美善有兩支10分箭，郭紫穎以25：29失利，第3局再以26：28讓出，以積分0：6無緣金牌戰。

至於邱意晴在8強賽和對手加射雙雙命中9分，透過距靶心距離測量較近才驚險晉級；南韓李佳妍則是完封隊友姜彩榮挺進4強。

李佳妍在開賽就表現強勢，連續射出2支10分箭，邱意晴以25：29讓出首局，第2局又碰到亂流，一度射出6分箭，以22：29讓出，但她頂住壓力，第3局射出本場比賽個人首支10分箭，以28：27扳回一城，儘管她第4局繳出28分高分，但對手回敬2支滿分箭，邱意晴以28：29惜敗，以積分2：6落入銅牌戰。

邱意晴。（射箭協會提供）

兩位台灣小將在銅牌戰碰頭，郭紫穎在首局射出2支10分箭，以26：21先馳得點，但邱意晴次局也回敬2支滿分箭，28：26扳回一城。

邱意晴在第3局開局就射出10分箭，儘管中間碰到計時器出現問題的插曲，但她仍以28：26勝出，最後第4局也連續射出2支10分箭，以29：28力退郭紫穎，積分6：2逆轉，拿下銅牌。

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