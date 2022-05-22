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NBA》影響東部決賽X因子！熱火「士官長」傷勢如何 美媒透露消息

2022/05/22 14:15

J.巴特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火一哥「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）今日上半場打完傷退，稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）傳來好消息，透露J.巴特勒的傷勢並不嚴重，算是不幸中大幸。

今日東部決賽G3，熱火來到塞爾提克主場踢館，結果J.巴特勒只打19分29秒就因右膝發炎症狀變嚴重退場，下半場完全沒出賽，留下8分、3籃板、2助攻、2抄截的數據。

J.巴特勒退場後，熱火全隊將士用命，決勝節擋住綠衫軍的反撲，終場109：103獲勝，系列賽搶下2：1領先。

J.巴特勒是熱火靈魂人物，他的傷勢將影響系列賽走向，好在《Yahoo Sports》記者海恩斯表示，聯盟消息人士透露，J.巴特勒的膝傷並不嚴重，不太可能導致他缺席未來的比賽。

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