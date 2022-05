NBA》影響東部決賽X因子！熱火「士官長」傷勢如何 美媒透露消息

J.巴特勒。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火一哥「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)今日上半場打完傷退,稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)傳來好消息,透露J.巴特勒的傷勢並不嚴重,算是不幸中大幸。

今日東部決賽G3,熱火來到塞爾提克主場踢館,結果J.巴特勒只打19分29秒就因右膝發炎症狀變嚴重退場,下半場完全沒出賽,留下8分、3籃板、2助攻、2抄截的數據。

請繼續往下閱讀...

J.巴特勒退場後,熱火全隊將士用命,決勝節擋住綠衫軍的反撲,終場109:103獲勝,系列賽搶下2:1領先。

J.巴特勒是熱火靈魂人物,他的傷勢將影響系列賽走向,好在《Yahoo Sports》記者海恩斯表示,聯盟消息人士透露,J.巴特勒的膝傷並不嚴重,不太可能導致他缺席未來的比賽。

Jimmy Butler’s knee injury isn’t being considered serious and there’s a strong possibility it doesn’t cause him to miss a game, league sources tell @YahooSports, @NBAonTNT.