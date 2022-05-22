NBA》熱火艾德巴約硬起來 拚出僅次詹皇隊史紀錄

艾德巴約。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕熱火雖然傷了「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler），長人艾德巴約（Bam Adebayo）挺身而出， 豪奪31分、10籃板、6助攻、4抄截、1火鍋，而且只有1失誤，正負值+17全隊最高，一掃前兩役總計只得16分的低迷，助隊踢館塞爾提克，成為東部決賽2勝1負領先的頭號功臣。

東霸天熱火汲取第2戰家中慘敗25分的教訓，G3轉戰波士頓火力全開，開賽一路壓制綠衫軍，最多領先達26分。儘管J.巴特勒右膝發炎傷勢加重，易籃後沒再上場，但前2節已拿16分的艾德巴約，下半場持續一柱擎天，第4節更率隊擋住地主猛烈反擊，如同他賽後所說：「我只是扛起責任。前幾場全隊需要時，我沒有站出來。今天我責無旁貸，臨場保持專注力，把這場重要勝利搶下來。」傷癒復出的當家控衛羅利（Kyle Lowry），也盛讚艾德巴約強勢演出，足以左右戰局，「他真的充滿侵略性，打出應有自信心。」

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艾德巴約全場22投15中，火力冠絕全隊，包括第四節獨拿關鍵8分，不但繳出生涯季後賽單場得分次高，也是第2次「30分、10籃板、外加6成高命中率」達標，已追平退役「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）紀錄，熱火隊史僅次詹姆斯（LeBron James）的5次。

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