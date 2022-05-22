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MLB》金鶯狀元郎「開箱」就寫稀有紀錄 主帥：當高中打就好（影音）

2022/05/22 15:14

〔體育中心／綜合報導〕金鶯2019年選進的狀元郎拉契曼（Adley Rutschman）今迎大聯盟生涯初登場，也成功擊出生涯首安，是一支三壘安打。

24歲的拉契曼為左右開弓的捕手，擁有滿滿的天賦，今年在小聯盟體系打過高階1A、2A、3A，合計出賽19場，68打數敲21安、包括3轟，另有9分打點，打擊三圍.309/.427/.515。

拉契曼。（USA TODAY Sports）

金鶯今在主場迎戰光芒，同時「開箱」拉契曼，讓他擔任先發捕手打第六棒，首打席吞下三振，第二打席選到保送，7下第三打席敲出右外野三壘安打，生涯首安出爐，9下再度上場敲出游擊飛球出局，金鶯終場1：6落敗。

拉契曼單場3打數敲1安，選到1次保送，吞下1K，賽後打擊率0.333，談到自己的生涯初登場，拉契曼賽後直呼：「我現在仍然很緊張，從我走到場上開始為投手熱身的那一刻起，整個情緒已經難以形容，我無法真正解釋這種感覺，這與我先前經歷過的任何事情都不一樣。」

拉契曼。（法新社）

大聯盟官網指出，拉契曼是自2010年7月馬林魚的戴維斯（Brad Davis）以來，首位生涯首安就是三壘安的捕手，寫下罕見紀錄。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示：「拉契曼背負著許多的壓力和許多的期待，我希望他能放輕鬆，就像他在高中時那樣打球，我明白這一刻對他來說是超現實的，但我不希望他給自己太大壓力。」

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