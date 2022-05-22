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中職》球隊打6場他上5場 陳明軒珍惜被需要的感覺

2022/05/22 15:02

陳明軒。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著味全龍首批確診球員於昨天歸隊，陳明軒打6場上5場的密集出賽即將結束，但他很珍惜被需要的感覺，只要球隊有需要，他就盡全力完成任務。

味全自11日復賽起截至19日，扣除2場因雨延賽共完成6場，陳明軒僅18日沒登板，期間出賽5場是各隊投手最多，局數合計5局在隊上僅次先發洋投鋼龍、布里悍。

陳明軒指出，有人確診是特殊狀況，既然球隊需要他，只要教練交付工作，他就全力完成，「教練都會問我的狀況，除非身體真的不行，否則我絕不會說不要。」

陳明軒2018年效力富邦悍將時，也曾於7月20至28日6場上5場，他認為，這次的感受完全不同，「現在好像是勝利組，這種被肯定、被需要的感覺，我從來沒有過。」

陳明軒去年4月底到味全測試，9月初被獲登錄為合約所屬球員，本季出賽10場是前2年總和，投15局是單季次高，他表示，感謝總教練葉君璋，給他再回職棒的機會，「他是我的伯樂！」

味全確診牛棚投手預計24日歸建，陳明軒很清楚，未來密集出賽的機率應該很少，但能讓球隊想到，展現存在的價值，他已經很滿足，今天仍在牛棚待命，「球隊有需要，我就上！」

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