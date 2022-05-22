泰國賽》戴資穎3局復仇陳雨菲 收下本季首冠

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕揮別去年東京奧運金牌戰失利的挫敗，世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽女單決賽討回顏面，以21：15、17：21、21：12力退中國陳雨菲，收下本季首冠。

戴資穎和陳雨菲前次碰頭為去年東奧金牌戰，當時小戴激戰3局後銀恨，吞下近4次交手的第3敗，不過過去19次碰頭，小戴取得15勝4負的絕對優勢。

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戴資穎今天與陳雨菲在泰國賽決戰狹路相逢，兩人開賽還形成拉鋸戰，但小戴8：7領先後連拿7分擴大差距，多次的強勢進攻讓陳雨菲一籌莫展，以21：15先馳得點。

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

比賽進入次局，戴資穎的失誤增加，以8：11進入技術暫停後，小戴雖最多一度落後7分，但她比賽中段開啟追分攻勢，一口氣連拿6分，將比分追進到16：17，可惜下一波進攻出界，陳雨菲以21：17扳回一城。

決勝局前段戰況膠著，但戴資穎在4：4之後連拿7分，成為主宰戰局的一方，也在得分後多次握拳吶喊，現場觀眾更不斷為小戴打出的好球而歡呼，陳雨菲遭全面壓制，勝負就此底定。

戴資穎成功在泰國賽奪下本季首冠，而陳雨菲則是在德國公開賽、南韓大師賽屈居亞軍後，今年第3度勇闖決賽還是與冠軍擦肩而過。

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

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