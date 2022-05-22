晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

泰國賽》戴資穎3局復仇陳雨菲 收下本季首冠

2022/05/22 15:39

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕揮別去年東京奧運金牌戰失利的挫敗，世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽女單決賽討回顏面，以21：15、17：21、21：12力退中國陳雨菲，收下本季首冠。

戴資穎和陳雨菲前次碰頭為去年東奧金牌戰，當時小戴激戰3局後銀恨，吞下近4次交手的第3敗，不過過去19次碰頭，小戴取得15勝4負的絕對優勢。

戴資穎今天與陳雨菲在泰國賽決戰狹路相逢，兩人開賽還形成拉鋸戰，但小戴8：7領先後連拿7分擴大差距，多次的強勢進攻讓陳雨菲一籌莫展，以21：15先馳得點。

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

比賽進入次局，戴資穎的失誤增加，以8：11進入技術暫停後，小戴雖最多一度落後7分，但她比賽中段開啟追分攻勢，一口氣連拿6分，將比分追進到16：17，可惜下一波進攻出界，陳雨菲以21：17扳回一城。

決勝局前段戰況膠著，但戴資穎在4：4之後連拿7分，成為主宰戰局的一方，也在得分後多次握拳吶喊，現場觀眾更不斷為小戴打出的好球而歡呼，陳雨菲遭全面壓制，勝負就此底定。

戴資穎成功在泰國賽奪下本季首冠，而陳雨菲則是在德國公開賽、南韓大師賽屈居亞軍後，今年第3度勇闖決賽還是與冠軍擦肩而過。

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

戴資穎擊敗陳雨菲奪下本季首冠。（Badminton Photo提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。