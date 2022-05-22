NBA》你怎麼能不愛史馬特？林書豪關心戰況又發文

史馬特。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾提克賠了夫人又折兵，新科年度最佳防守球員「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）東冠次役帶傷回歸，G3又再度扭傷腳踝，但僅休息幾分鐘就重返戰場，雖未力挽狂瀾，前NBA球星林書豪觀戰比賽轉播後，在個人推特發文讚嘆：「你怎麼能不愛史馬特？ 是位真正的競爭對手，有助於籃球比賽。」

第3節開打不久，史馬特與同樣有傷在身的熱火當家主控羅利（Kyle Lowry）拚搶籃板球，空中碰撞後落地時，右腳踝再度重扭，還被同樣摔倒的羅瑞壓住，痛苦表情寫滿臉上，甚至無法起身，得由兩名隊友攙扶退場。不料短短4分鐘後，他又神奇地跑回球場，甚至砍進三分彈，總計此役出賽37分鐘，11投6中繳出16分、7助攻、4籃板，帶傷奮戰的鬥士精神，足令關心戰況的林書豪相當感動。

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至於針對球迷不滿回應，質疑「聰明哥」其實經常假摔影響比賽，林書豪則表達部分認同，「我同意他假摔很多次。 但他也是名精英競爭者，一位瘋狂的防守者，和用正確方式打球的贏家。」這位老經驗的美籍台裔球星還強調「瑕不掩瑜」，「 別讓他比賽中某方面的表現，影響這名球員的整體形象。」

How can you not love Marcus Smart?? What a competitor...so good for the game of basketball — Jeremy Lin （@JLin7） May 22, 2022

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