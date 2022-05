NBA》你怎麼能不愛史馬特？林書豪關心戰況又發文

史馬特。(法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕塞爾提克賠了夫人又折兵,新科年度最佳防守球員「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)東冠次役帶傷回歸,G3又再度扭傷腳踝,但僅休息幾分鐘就重返戰場,雖未力挽狂瀾,前NBA球星林書豪觀戰比賽轉播後,在個人推特發文讚嘆:「你怎麼能不愛史馬特? 是位真正的競爭對手,有助於籃球比賽。」

第3節開打不久,史馬特與同樣有傷在身的熱火當家主控羅利(Kyle Lowry)拚搶籃板球,空中碰撞後落地時,右腳踝再度重扭,還被同樣摔倒的羅瑞壓住,痛苦表情寫滿臉上,甚至無法起身,得由兩名隊友攙扶退場。不料短短4分鐘後,他又神奇地跑回球場,甚至砍進三分彈,總計此役出賽37分鐘,11投6中繳出16分、7助攻、4籃板,帶傷奮戰的鬥士精神,足令關心戰況的林書豪相當感動。

請繼續往下閱讀...

至於針對球迷不滿回應,質疑「聰明哥」其實經常假摔影響比賽,林書豪則表達部分認同,「我同意他假摔很多次。 但他也是名精英競爭者,一位瘋狂的防守者,和用正確方式打球的贏家。」這位老經驗的美籍台裔球星還強調「瑕不掩瑜」,「 別讓他比賽中某方面的表現,影響這名球員的整體形象。」

How can you not love Marcus Smart?? What a competitor...so good for the game of basketball