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T1》蔣淯安轟下24分準大三元 台啤英熊淘汰雲豹晉級

2022/05/22 16:31

台啤英熊蔣淯安率隊晉級。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕T1職籃聯盟季後挑戰賽今登場，台啤英熊後衛蔣淯安轟下24分、12助攻和9籃板，繳出準大三元成績單，球隊得分王士東則貢獻31分，土洋聯手率隊128：110擊敗桃園雲豹，晉級次輪季後賽。

季後挑戰賽採3戰2勝賽制，但例行賽第4名台灣啤酒英熊先握有1勝優勢，今在客場只要贏球就能晉級。開賽地主雲豹一度取得5分領先，但台啤拉出一波13：0的攻勢，反轉戰局，首節取得1分小幅領先。

第二節前段雙方形成拉鋸戰，但台啤英熊靠著林泰樂和士東聯手飆分，率隊打出15：6的猛攻，首度領先達雙位數。雲豹則在此節拉尾盤，一波11：4的反擊，上半場追到4分落後。

蔣淯安拉桿上籃。（記者林正堃攝）

林泰樂上籃得分。（記者林正堃攝）

德古拉灌籃得分。（記者林正堃攝）

士東跳投得分。（記者林正堃攝）

朱億宗外線出手。（記者林正堃攝）

雲豹上半場靠著洋將打天下，威廉斯攻下28分，戴維斯12分，本土球員合計僅貢獻10分。台啤林泰樂三分球8投4中，攻下18分，後衛蔣淯安貢獻9籃板和6助攻。

第三節雲豹拉出9：0的攻勢，反以5分超前，但台啤很快主導戰局，回敬一波11：2的攻勢，並靠著蔣淯安單節轟下10分的帶領下，台啤握有8分領先進入決勝節。

雙方本季例行賽6度交手，各拿3勝，但台啤陣中國手如雲，經驗佔上風，決勝節逐漸擴打領先差距，並取得全場最多18分領先，順利收下勝利，下一輪季後賽將碰上高雄海神。

李啟瑋在盧捷閔頭頂搶下籃板球。（記者林正堃攝）

吳季穎拋投得分。（記者林正堃攝）

威廉斯上籃得分。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）

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