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中職》昨質疑對方投手使用外部物質 葉總：聯盟可參考國外

2022/05/22 16:56

龍隊教頭葉君璋昨對象魔力有異議。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊昨和中信兄弟交手，比賽途中，龍隊總教練葉君璋要求主審檢查中信兄弟洋投象魔力的帽沿，懷疑對方有使用外部物質影響投球的可能。葉總今天談及此事，「其實建議聯盟，可以參考國外的方式。」

中職棒球規則【6.02（c）】有明訂，以任何方式汙損球的表面，或用異物附著在球上等狀況都是不被允許的。葉總說，昨天有「大膽懷疑」對方投手使用外部物質，因此有請主審檢查。

中職聯盟今天賽前回應，聯盟有明訂投球不能使用外部物質，若裁判當下認定有嫌疑，可主動檢查之，但因這是懷疑球員有無作弊與否的行為，衡量上會比較謹慎。葉君璋則認為，畢竟要考量比賽公平性，也許聯盟可參考國外經驗。

美國職棒自去年季中開始嚴格取締外部物質，投手於完成半局的局間，都必須透過裁判進行檢查。去年季中嚴格取締後，大聯盟不少投手投球轉速下降，光芒隊投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）則在之後沒多久受傷動韌帶手術，且質疑大聯盟不應在季中、而該在休賽季時告知選手相關規範。

龍隊教頭葉君璋對象魔力有異議，裁判檢查象魔力的球。（資料照，記者林正堃攝）

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