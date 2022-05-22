中職》郭泓志重返投手丘開球 飆126公里還想多開兩球

郭泓志受邀為樂天桃猿開球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕「不死鳥」郭泓志今天重返投手丘，為樂天桃猿、富邦悍將之戰開球，輕鬆投出126公里球速，還意猶未盡地問說：「我剛熱開耶，可以多開兩球嗎？」

郭泓志開球前說球速目標是100公里，不過，球員時代經常飆出150公里以上火球的郭泓志，即使很久沒有練投了，仍輕鬆投到126公里，還半開玩笑說因為沒有穿釘鞋，否則可以挑戰140公里。

請繼續往下閱讀...

郭泓志表示，已經3年沒有站上投手丘了，其實還滿緊張的，3年前離開職棒的時候，還抱著有一天再回來的想法，因此沒有引退儀式，並不會感到遺憾，笑說如果還有球隊願意給機會，他可以參加測試會。

郭泓志離開職棒後展開斜槓人生，除了開設健身訓練中心，目前還參加電視實況節目演出。郭泓志表示，很喜歡嘗試新的事物，參加演出還滿好玩的，一起演出的藝人都有看職棒、職籃，知道他是誰，對他這個老大哥都很尊重，他同樣也尊重演藝界的這些前輩。

郭泓志目前也在進行基層棒球回饋的活動，他表示，已經跑過台北陽明高中和桃園壽山高中，接下來還要去台東、台中等地，今年預計會跑6個學校，分享訓練的經驗。

郭泓志受邀為樂天桃猿開球。（記者陳志曲攝）

郭泓志受邀為樂天桃猿開球，賽前與兩隊球員寒暄。（記者陳志曲攝）

郭泓志受邀為樂天桃猿開球，賽前與兩隊球員寒暄。（記者陳志曲攝）

郭泓志受邀為樂天桃猿開球，賽前與兩隊球員寒暄，也抵擋不住樂天女孩林襄的魅力開心合影。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法