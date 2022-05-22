MLB》台裔醫師鄭達志捨身救人 天使球場大螢幕向英雄致敬

鄭達志醫師在加州槍擊案中因英勇救人不幸喪命。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）教堂日前發生1起1死5傷的槍擊案，其中遭槍殺的台裔醫師鄭達志（John Cheng）英勇救人精神令人感佩，大聯盟洛杉磯天使隊今也在局間進行緬懷儀式。

橘郡台灣教會日前發生槍擊案，68歲嫌犯周文偉在當時舉行禮拜後的午餐會，以鐵鏈封住門口，用強力膠破壞鎖具，對在場長輩們開槍。此槍擊案造成1人死亡、5人受傷，死者為英勇阻擋嫌犯的台裔醫師鄭達志，橘郡警方稱若非鄭達志當時挺身而出，可能會造成更嚴重的傷亡。

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52歲的鄭達志生於台灣，一歲時移民到美國，專攻運動醫學，也曾擔任多所高中的隨隊隊醫，他捨身救人後，也引發各界悼念，NFL克里夫蘭布朗隊球星斯坦頓（Johnny Stanton）就發文讚他是真正的英雄。

橘郡在地球隊天使隊今在面對運動家的比賽，特地於局間進行追思活動，球場大螢幕放上鄭達志醫師的照片，寫道：「你的英勇拯救無數生命，我們會想念你」，也有不少球迷起立鼓掌。

此外，台灣教會也為鄭達志醫師募款，目標75萬美元的活動，已有超過68萬元善款湧入。

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