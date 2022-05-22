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法網》驚爆冷門！突尼西亞一姊賈珀首輪慘遭大逆轉

2022/05/22 19:59

賈珀。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第一場總是特別難打！尤其是紅土大滿貫。2022年法國網球公開賽，突尼西亞一姊賈珀（Ons Jabeur）初登場先盛後衰，歷經3盤惡鬥，第6種子以6：3、6：7（4：7）、5：7慘遭波蘭對手蕾妮特（Magda Linette）逆轉淘汰，首日就驚爆大冷門。　

擅長紅土作戰的賈珀，先前連2年在羅蘭加洛斯打進16強，27歲的她近況甚佳，不但贏得馬德里冠軍，直到羅馬壓軸戰，才不敵手感更加火燙的波蘭世界球后史薇泰格（Iga Swiatek），終止了11連勝。這位來自北非的阿拉伯女將，如今法網再出發，與排名52的蕾妮特互破拉鋸之後，第9局把握機會第3度破發，順勢先馳得盤。次盤賈珀穩紮穩打，力保發球局不失，但第8局錯失3個破發點，與蕾妮特僵持進入搶7，她又未能把握3：1開局，讓難纏的30歲對手倒趕4分超前，意外扳回一城。

賈珀該贏未贏，決勝盤情勢已倒向蕾妮特，第6局先遭突破，儘管隨即回破咬上，節奏卻難以掌握，雙方鏖戰至關鍵第12局，賈珀又從40：0崩盤，連掉5球被蕾妮特「再見破發」，總計激鬥近2個半小時，跌破專家眼鏡一戰出局。

蕾妮特。（路透）

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