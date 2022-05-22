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中職》獅隊兄弟檔埋伏後段棒次「連線」 綱總讚陳重廷三壘打關鍵

2022/05/22 20:39

陳重廷6局上擊出清壘三分打點安打。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今天7:1擊敗味全龍，除了布雷克再次上演「屠龍」戲碼，本季首度交手就又從龍隊手中贏球。獅隊打線也有關鍵亮點，陳重羽、陳重廷埋伏8、9兩棒，兩人的各4次打擊都對球隊有貢獻，其中陳重廷6局清壘三壘打，代總教練高志綱直言是關鍵。

6局獅隊開啟一波大局，滿壘時刻，陳重羽關鍵選球就先擠回超前分，當下陳重羽振臂高呼。獅隊繼續搶攻，陳重廷一棒將球帶向中外野，龍隊中外野手郭天信選擇撲球，球卻落向中外野後方，讓獅隊壘上3位跑者全數回本壘得分。陳重羽今4次打擊都上壘、陳重廷連同首打席對方失誤，4次上場打擊也有3次上壘，另一次是4局犧牲觸擊護送哥哥上得點圈。

獅隊代總教練高志綱說：「兄弟兩人今天打擊都有好的內容，6局尤其是關鍵的點。對投手來說，多進帳那3分，投起來更有安心的感覺，布雷克今天就能大膽投自己想要的內容。」

陳重廷說，賽前助理打擊教練潘武雄的經驗分享，讓他受益良多，教練建議他按照自己目前的現況嘗試比賽。陳重廷還說：「知道布雷克要挑戰本季首勝，當下也希望貢獻一點，讓他放心投球。」

陳重廷6局上擊出清壘三分打點安打。（記者羅沛德攝）

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