中職》對樂天3連戰火力全開 王勝偉還負責抓專注度

富邦悍將王勝偉（中）開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕繼暌違1084天的單場MVP，富邦悍將王勝偉再轟出相隔638天的全壘打。王勝偉表示，開轟當然很開心，更開心的是全隊並肩作戰拿下勝利，希望能保持好狀況，繼續贏下去。

王勝偉今天第2局首度站上打擊區，就給本季初登板的樂天桃猿先發投手莊昕諺震撼教育，轟出左外野兩分砲，繼2020年8月22日再度開轟。

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王勝偉表示，最近有幾次打得很紮實，但是球沒有飛出去，因此雖然這一球確實擊中球心，沒有預期會是全壘打，跑到二壘時裁判也叫他先停下來，全壘打是效率最高的得分方式，能夠全壘打都非常開心，但比起個人成績，更在意的是能幫助到球隊。

在這次3連戰之前，王勝偉打擊率0.185，15場比賽只打下1分打點，最近3場則是火力全開，10打數擊出6支安打、1支全壘打，打下8分打點，富邦能夠橫掃戰績排名第1的樂天，王勝偉堪稱系列賽MVP。

除了場上表現，富邦總教練丘昌榮也稱許王勝偉和葉竹軒等老將會不斷提醒年輕球員要注意的地方，對於球隊幫助很大。王勝偉表示，年輕球員比較容易因為打得好或不好而失去專注度，他和葉竹軒就是協助教練團把專注度抓回來。

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