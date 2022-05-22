法網》冷門連環爆！前冠軍穆古魯莎首戰中箭落馬

穆古魯莎。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽，開打首日就冷門連環爆，繼突尼西亞一姊、女單第6種子賈珀（Ons Jabeur）一戰出局後，西班牙第10種子穆古魯莎（Garbiñe Muguruza）也中箭落馬，遭愛沙尼亞老將卡內皮（Kaia Kanepi） 以2：6、6：3、6：4淘汰。

薑是老的辣！將於6月10日滿37歲的卡內皮，正是本屆女單籤表中年齡最大的球員，寶刀未老的她，臨場卻展現「種子殺手」本色，面對2016年法網冠軍、目前世界排名第10的前球后穆古魯莎，歷經2小時6分鐘激戰中後來居上，職業生涯第10次在大滿貫舞台淘汰前10高手，也是第19回在四大賽前3輪扳倒種子名將，現役球星中僅次29次的美國前球后小威廉絲（Serena Williams）、22次的大威廉絲（Venus Williams ）、21次的白俄羅斯阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）。

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今年初澳網，卡內皮就曾跌破專家眼鏡，3盤拖垮了當時排名第2的白俄羅斯勁敵莎巴倫卡（Aryna Sabalenka），職業生涯第7次躋身大滿貫女單8強。如今這位排行46的「最強非種子」開胡後， 將在紅土大滿貫第2輪遭遇巴西瑪雅（ Beatriz Hadded Maia）。

愛沙尼亞老將卡內皮。（路透）

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