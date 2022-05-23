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法網》小蠻牛送蛋強勢開胡 艾卡拉茲再戰老冤家

2022/05/23 07:03

艾卡拉茲直落三強勢晉級次輪。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕19歲的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），無愧為2022年法國網球公開賽人氣寵兒，男單初登場面對會外賽遞補的阿根廷「幸運輸家」隆德羅（Juan Ignacio Londero），臨場狀態漸入佳境，只花1小時50分鐘，就挾6：4、6：2、6：0強勢開胡。

去年紅土大滿貫處女秀，艾卡拉茲勇闖第3輪，如今這位第6種子來勢洶洶，已是公認爭冠大熱門之一。「小蠻牛」僅掉6局、送蛋奏捷後，收到本季第29場勝利，次輪面對同胞拉莫斯維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas），還有機會再下一城。巧的是，艾卡拉茲兩年前在里約熱內盧首場ATP巡迴賽會內賽，就是花了3小時37分鐘3盤力退拉莫斯維諾拉斯；去年烏馬格4強，「小蠻牛」再度贏了這位手下敗將，順勢贏得生涯首座巡迴賽冠軍。

繼4月横掃邁阿密後，艾卡拉茲又在馬德里名人賽一戰成名，8強起連斬「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），最終攻頂封王，已被視為「三巨頭」接班人，究竟「小蠻牛」能在巴黎羅蘭加洛斯走多遠？備受各界矚目。　

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