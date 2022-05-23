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法網》曾俊欣週二男單登場 台將女雙籤表出爐

2022/05/23 07:06

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽正如火如荼進行，台將曾俊欣男單首輪賽事，確定週二才將登場，場地及時間仍待大會公佈，此外，台將女雙籤表也已出爐。　

法網首日過後，第2天賽程揭曉，包括剛過35歲生日的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、13度奪冠的西班牙「蠻牛」納達爾、28連勝的波蘭世界球后史薇泰格（Iga Swiatek）、「日本小威」大坂直美等男、女名將，週一都將陸續上陣。至於會外賽連過3關首闖會內的「夜市球王」曾俊欣，則持續休兵訓練，預計週二再上陣，對決甫於日內瓦打下亞軍的葡萄牙33歲老將索薩（Joao Sousa），年僅20歲的台灣新星已汲取邁阿密惜敗經驗，期許甜蜜復仇，爭取巴黎羅蘭加洛斯64強門票。

本屆我國僅詹家姊妹角逐法網64籤雙打，詹皓晴與日本青山修子排女雙11種子，「台日聯軍」首戰羅馬尼亞貝古（Irina-Camelia Begu）／哥倫比亞奧索里奧（Camila Osorio）；詹詠然搭配澳洲老將史托瑟（Sam Stosur），對手為塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic）／俄國帕諾娃（Alexandra Panova）。　

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