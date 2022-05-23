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MLB》真的上來投！紅雀39歲大學長驚喜初登板 表現沒比普神好（影音）

2022/05/23 08:45

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今以18：4打爆海盜，39歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）站上投手丘，完成生涯初登板，再度引起熱門話題。

上週台灣時間5月16日，紅雀曾在大幅領先時，讓42歲老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）站上投手丘，寫下歷史性一刻，最終普侯斯後後援1局被敲3安，包括挨背靠背全壘打，失掉4分責失，當時莫里納還表示，若有天站上投手丘，自己表現會比普侯斯好。

莫里納（右）驚喜站上投手丘。（美聯社）

沒想到今日就讓球迷見證這一刻，紅雀此役作客海盜，全隊棒棒開花，狂掃20安、包括3轟，普侯斯擊出雙響砲，貢獻4分打點，生涯累積683轟，9上打完紅雀18：0遙遙領先，下半局今日沒有先發的莫里納驚喜站上投手丘，完成生涯初登板，而且還由普侯斯幫他熱身，引起滿滿話題。

莫里納登板後，只用曲球、滑球對付打者，最快球速69.7英哩，後援1局用20顆球，被敲4安、包括挨筒香嘉智、海伊斯（Ke'Bryan Hayes）全壘打，雖然失掉4分責失，仍順利抓下3個出局數，幫助球隊鎖住勝利。

莫里納驚喜站上投手丘。（法新社）

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