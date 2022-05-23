PGA》戲劇化！湯瑪斯PGA錦標賽延長賽逆轉封王 老虎伍茲第3輪退賽

J.湯瑪斯第2度在PGA錦標賽封王。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA錦標賽今進行最後一輪，美國好手J.湯瑪斯（Justin Thomas）歷經3洞延長賽，擊敗同胞札拉托里斯（Will Zalatoris），第2度在PGA錦標賽封王，也賺進270萬美元的冠軍獎金。

前3回合打完領先的智利好手佩雷拉（Mito Pereira），今天在前17洞打完還保有1桿領先，未料在第18洞開球把球打下水，還發生多次失誤，最終吞下雙柏忌，排名退到第3，直接把勝利拱手讓出。

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反倒是這週前3回合分別打出67、67、74桿，爭冠機會看似不大的湯瑪斯，在最後一輪突然殺出。他在這輪抓下5鳥吞2柏忌，最終以67桿繳卡，他和今天揮出71桿的札拉托里斯，4回合打完同以總桿275桿並列第1，進入延長賽。

J.湯瑪斯第2度在PGA錦標賽封王。（法新社）

PGA錦標賽的延長賽採取累積3洞成績的賽制，分別在第13、17、18洞進行，兩人在加賽第1洞都抓下小鳥，第2洞湯瑪斯抓鳥但札拉托里斯打par，成為關鍵；保有1桿領先的湯瑪斯穩穩保par，而札拉托里斯又發生失誤，也無力追上對手。

這是湯瑪斯自2017年後，再度於PGA錦標賽封王，進帳生涯第15座美巡賽冠軍，這同時也是他自2021年球員錦標賽後，再次奪勝。

至於眾所矚目的前球王老虎伍茲（Tiger Woods），他在前一輪因為右腿傷勢復發退賽。

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