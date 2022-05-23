晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

PGA》戲劇化！湯瑪斯PGA錦標賽延長賽逆轉封王 老虎伍茲第3輪退賽

2022/05/23 10:52

J.湯瑪斯第2度在PGA錦標賽封王。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA錦標賽今進行最後一輪，美國好手J.湯瑪斯（Justin Thomas）歷經3洞延長賽，擊敗同胞札拉托里斯（Will Zalatoris），第2度在PGA錦標賽封王，也賺進270萬美元的冠軍獎金。

前3回合打完領先的智利好手佩雷拉（Mito Pereira），今天在前17洞打完還保有1桿領先，未料在第18洞開球把球打下水，還發生多次失誤，最終吞下雙柏忌，排名退到第3，直接把勝利拱手讓出。

反倒是這週前3回合分別打出67、67、74桿，爭冠機會看似不大的湯瑪斯，在最後一輪突然殺出。他在這輪抓下5鳥吞2柏忌，最終以67桿繳卡，他和今天揮出71桿的札拉托里斯，4回合打完同以總桿275桿並列第1，進入延長賽。

J.湯瑪斯第2度在PGA錦標賽封王。（法新社）

PGA錦標賽的延長賽採取累積3洞成績的賽制，分別在第13、17、18洞進行，兩人在加賽第1洞都抓下小鳥，第2洞湯瑪斯抓鳥但札拉托里斯打par，成為關鍵；保有1桿領先的湯瑪斯穩穩保par，而札拉托里斯又發生失誤，也無力追上對手。

這是湯瑪斯自2017年後，再度於PGA錦標賽封王，進帳生涯第15座美巡賽冠軍，這同時也是他自2021年球員錦標賽後，再次奪勝。

至於眾所矚目的前球王老虎伍茲（Tiger Woods），他在前一輪因為右腿傷勢復發退賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。