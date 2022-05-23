晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

棒球》紀錄製造機！陽岱鋼敲隊史首支再見安 獲英雄式慶祝（影音）

2022/05/23 11:10

〔體育中心／綜合報導〕紀錄製造機！效力於美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊的台灣好手陽岱鋼，今日9下敲出價值連城再見安，締造隊史首支再見安打。

湖國碼頭犬為新成軍的隊伍，先前隊史首安、隊史主場首發全壘打，都是陽岱鋼索敲出，成功隊史留名。

今球隊續戰溫尼伯金眼隊，陽岱鋼擔任第2棒守中外野，首打席吞下三振，第二打席選到保送上壘，第三打席也是保送，第四打席敲出雙殺打，9局上半打完，湖國碼頭犬4：5落後。

9下最後反攻機會，球隊2出局攻佔滿壘，輪到陽岱鋼打擊，他把握當英雄機會，敲出中外野2分打點再見安打，一棒定江山率隊6：5逆轉，也是隊史首支再見安打，賽後全隊興奮抱著陽岱鋼慶祝。

陽岱鋼單場3打數敲1安，進帳1分打點，選到2次保送，吞下1K，賽後打擊率0.189，達成開季連續9場比賽上壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。