棒球》紀錄製造機！陽岱鋼敲隊史首支再見安 獲英雄式慶祝（影音）

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@DKYOH2 hits a 2-run RBI single with 2 outs and the bases loaded.



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〔體育中心／綜合報導〕紀錄製造機！效力於美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊的台灣好手陽岱鋼，今日9下敲出價值連城再見安，締造隊史首支再見安打。

湖國碼頭犬為新成軍的隊伍，先前隊史首安、隊史主場首發全壘打，都是陽岱鋼索敲出，成功隊史留名。

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今球隊續戰溫尼伯金眼隊，陽岱鋼擔任第2棒守中外野，首打席吞下三振，第二打席選到保送上壘，第三打席也是保送，第四打席敲出雙殺打，9局上半打完，湖國碼頭犬4：5落後。

9下最後反攻機會，球隊2出局攻佔滿壘，輪到陽岱鋼打擊，他把握當英雄機會，敲出中外野2分打點再見安打，一棒定江山率隊6：5逆轉，也是隊史首支再見安打，賽後全隊興奮抱著陽岱鋼慶祝。

陽岱鋼單場3打數敲1安，進帳1分打點，選到2次保送，吞下1K，賽後打擊率0.189，達成開季連續9場比賽上壘。

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