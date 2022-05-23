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NBA》東契奇轟40分又做白工 柯瑞聯手威金斯率勇士3：0聽牌

2022/05/23 11:45

柯瑞轟31分率勇士聽牌。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽以2：0領先的勇士，今第3戰作客獨行俠，一哥柯瑞進帳31分，加上威金斯拿下27分，兩人率隊以109：100獲勝，系列賽以3：0聽牌，也讓今天狂轟40分的東契奇再度做白工。

東契奇。（法新社）

勇士系列賽前兩戰在主場都穩穩拿下，取得2：0的優勢，今作客獨行俠挑戰聽牌。今天開局在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）發揮之下，打出19：7的攻勢，但獨行俠很快回穩，一哥東契奇（Luka Doncic）該節飆進壓哨三分球，助隊追到3分落後。

次節獨行俠的防守做出調整，讓勇士的攻勢多次以24秒違例收場，進攻陷入低潮，也讓獨行俠成功超車。不過，柯瑞隨即跳出，連續兩顆三分球，助勇士要回領先，雙方上半場打完僅有1分差距。

勇士在第3節將領先擴大到雙位數，且一路保有領先，而落後的獨行俠在決勝節仍舊仰賴東契奇一人的進攻，打得格外艱辛；反倒是勇士威金斯（Andrew Wiggins）表現突出，在該節兩度灌籃，還成功製造對手犯規，在罰球線上賺進分數。

雖然獨行俠在最後1分鐘時，靠著汀維迪（Spencer Dinwiddie）三分球，追到僅剩5分落後，一度出現逆轉曙光，無奈波爾（Jordan Poole）馬上以三分彈還以顏色，助勇士守住勝利。

勇士柯瑞砍下全隊最高31分、11助攻，威金斯進帳27分、11籃板，生涯首度在季後賽至少拿下20分、10籃板，得分也創下個人季後賽新高；獨行俠東契奇狂砍40分、11籃板，汀維迪挹注次高26分，但球隊籃板數輸了對手14個，三分球也沒有太好的發揮，命中率僅28.9%，種下敗因。

威金斯暴扣。（法新社）

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