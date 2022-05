NBA》柯瑞寫狂紀錄比肩喬丹 暗示他今年將一償宿願得FMVP?

柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍戰G3,勇士今天客場照樣擊敗獨行俠,系列賽聽牌之外,一哥柯瑞此戰又轟31分11籃板3助攻寫下紀錄。

根據ESPN統計,這是34歲柯瑞在今年季後賽第7場轟超過30分的賽事,過去只有麥可喬丹(Michael Jordan)以及詹姆斯(LeBron James)曾在34歲或更高齡能夠在一年季後賽有這麼多場30分賽事。而最後喬丹還詹姆斯也都在該年榮膺總冠軍戰MVP。

這項數據似乎暗示著生涯拿下3冠,但從未拿過FMVP的柯瑞,有機會在今年一償宿願。

Stephen Curry has his 7th 30-point game of the playoffs.



Michael Jordan and LeBron James are the only players with that many 30-point games in a single postseason at age-34 or older. MJ and LeBron both won Finals MVP in the seasons they did this. pic.twitter.com/ISpcbZlqZc