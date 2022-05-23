NBA》血脈賁張！勇士球星暴力顏扣東契奇 球迷：年度最佳灌籃（影音）

ANDREW WIGGINS POSTER ON LUKA pic.twitter.com/EMwNh6mnEY — Bleacher Report （@BleacherReport） May 23, 2022

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以109：100擊敗獨行俠，西部決賽搶下3：0聽牌優勢，威金斯（Andrew Wiggins）還在比賽中顏扣東契奇（Luka Doncic），精彩表現成為勝利功臣。

昨日一度傳出左腳踝疼痛，今日出賽成疑的勇士明星前鋒威金斯，今日照樣先發上陣，上場39分48秒，20投11中轟下季後賽生涯新高27分，另有11籃板、3助攻，正負值+22全隊最高。

請繼續往下閱讀...

威金斯（左）在比賽中顏扣東契奇。（法新社）

值得一提的是，此役威金斯在決勝節剩下6分38秒時，還演出一記精彩灌籃，當時他從外圍切入直搗禁區，面對東契奇的防守，他直接用力顏扣，讓東契奇瞬間成為海報背景，起初裁判還吹進攻犯規，經過勇士提出挑戰，才得以改判。

威金斯超狂顏扣，球迷們紛紛直呼是「年度最佳灌籃」，賽後威金斯表示：「他們（裁判）試圖把這球從我身邊奪走，但教練挑戰後推翻判決，謝天謝地。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直呼：「這是一個驚人的扣籃，我對這個吹判感到驚訝，但很高興我們還有挑戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法