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MLB》超級比一比！普神、莫里納相繼初登板 2位大學長賽後互嘴

2022/05/23 14:22

〔體育中心／綜合報導〕紅雀39歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）今日驚喜站上投手丘，完成生涯初登板，引起熱烈話題，賽後莫里納還和上週同樣圓夢登板的42歲「生化人」普侯斯（Albert Pujols）鬥嘴，較勁誰的初登板表現比較好。

上週台灣時間5月16日，紅雀在大幅領先時，派出普侯斯站上投手丘，迎來比賽最高潮一刻，最終普侯斯後援1局被敲3安、包括挨2轟，失掉4分責失，防禦率36.00。今日紅雀再度帶給球迷驚喜，在18：0領先時，讓莫里納完成初登板，他後援1局用20顆球，被敲4安、同樣挨2轟，失掉4分責失，防禦率也是36.00。

莫里納。（美聯社）

球迷不免俗要將兩人投球表現作比較，而這兩位多年戰友竟也鬥起嘴來，普侯斯表示：「至少在我被打出全壘打前，我已經有抓下出局數，你呢，面對的第一個打席，結果砰！（表示被打全壘打）。」

莫里納則回應：「還不是當時正在下雨，我抓不住球，如果沒下雨的話，我會投出我的快速指叉球。」

後續普侯斯也逗趣表示：「今日的時機本來應該是我要上場，讓我下修一下防禦率，但他們讓你登板了。」

至於還有沒有機會看到莫里納投球，他說道：「望我們能保持每場比賽都得20分，那你可能會再次見到我。」

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