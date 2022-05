MLB》超級比一比！普神、莫里納相繼初登板 2位大學長賽後互嘴

〔體育中心/綜合報導〕紅雀39歲鐵捕莫里納(Yadier Molina)今日驚喜站上投手丘,完成生涯初登板,引起熱烈話題,賽後莫里納還和上週同樣圓夢登板的42歲「生化人」普侯斯(Albert Pujols)鬥嘴,較勁誰的初登板表現比較好。

上週台灣時間5月16日,紅雀在大幅領先時,派出普侯斯站上投手丘,迎來比賽最高潮一刻,最終普侯斯後援1局被敲3安、包括挨2轟,失掉4分責失,防禦率36.00。今日紅雀再度帶給球迷驚喜,在18:0領先時,讓莫里納完成初登板,他後援1局用20顆球,被敲4安、同樣挨2轟,失掉4分責失,防禦率也是36.00。

球迷不免俗要將兩人投球表現作比較,而這兩位多年戰友竟也鬥起嘴來,普侯斯表示:「至少在我被打出全壘打前,我已經有抓下出局數,你呢,面對的第一個打席,結果砰!(表示被打全壘打)。」

莫里納則回應:「還不是當時正在下雨,我抓不住球,如果沒下雨的話,我會投出我的快速指叉球。」

後續普侯斯也逗趣表示:「今日的時機本來應該是我要上場,讓我下修一下防禦率,但他們讓你登板了。」

至於還有沒有機會看到莫里納投球,他說道:「望我們能保持每場比賽都得20分,那你可能會再次見到我。」

