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MLB》老虎新秀5.1局好投 技壓美聯塞揚勇奪生涯首勝

2022/05/23 14:23

費奧多生涯首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季先發輪值全倒的老虎，今天作客守護者派出新秀費奧多（Alex Faedo）先發，他主投5.1局僅失兩分，力壓前美聯塞揚畢伯（Shane Bieber），勇奪職業生涯首勝，也幫助球隊終止近期3連敗。

老虎近期傷兵滿雲，開季先發名單投手無一倖存，潛力右投曼寧（Matt Manning）、狀元麥斯（Casey Mize）相繼受傷，隨後3位左投亞歷山大（Tyler Alexander）、「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、史庫柏爾（Tarik Skubal）也接連倒下，只能緊急叫上農場新秀前來支援。

費奧多就因為傷兵成群而被緊急推上火線，不過他近幾場臨危受命表現不俗，今天雖然開局遭遇亂流失掉1分，並且面臨滿壘危機，不過他及時回穩，連續解決2名打者，化解對手攻勢，隨後逐漸找回投手節奏，僅在4局遭到守護者野手奈勒（Josh Naylor）轟出陽春砲再失一分。

守護者塞揚王牌畢伯開賽狀況同樣起伏不定，首局先被卡布雷拉（Miguel Cabrera）打出帶有打點的二壘安打，2局上又遭小將卡麥隆（Daz Cameron）狙擊再失1分，雖然後續逐漸找回王牌本色，主投7局僅失3分，並送出本季新高的10K，但隊友打擊端未能有所建樹，苦吞本季第三敗，已連續5場比賽未嘗勝投滋味。

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