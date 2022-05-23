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T1》季後賽明開打！特攻要贏太陽 關鍵在守住桑尼？

2022/05/23 14:03

阿巴西。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1季後賽將在明晚7點點燃戰火，先由例行賽第2名台中葳格太陽在主場迎戰例行賽第3名新北中信特攻，兩隊將進行3戰2勝系列賽首戰，阿巴西和何喬登的對決成為焦點。

這系列賽最令人血脈賁張、不容錯過，就是太陽何喬登（Jordan Heading）和特攻阿巴西的對轟火力，這兩位得分好手雖然飆分型態不同，但一旦啟動互相開火模式，將會非常精采。

來自菲律賓的何喬登，本季平均每場可拿19.9分，他以驚人的三分能力聞名，不但保有聯盟單場10記三分球的神紀錄，本季平均每場轟3.7記三分球也無人能比。

擁有優異爆發力和體能條件的阿巴西，在場上能飛擅扣，本季他平均20.7分高居本土球員之冠，而且還保有聯盟單場52分的紀錄，可見他得分爆發力有多驚人，在季後賽看阿巴西用切入轟炸籃框，同樣吸睛。

不過，特攻在季後賽遇到太陽，將面臨巨大挑戰，因為他們在例行賽對太陽除了首戰贏球，之後遭逢4連敗，一直到最後一次交手在太陽主力都沒打的情況下，才總算止敗。

特攻打太陽很吃力，關鍵在於守不住桑尼，例行賽對戰太陽贏球的4場比賽，桑尼交出平均25.5分、14.5籃板、9.5助攻、2.5抄截的鬼神數據，幾乎是靠一人之力打爆特攻，而特攻唯一在桑尼上場時贏球是今年1月1日，他們成功讓桑尼只拿到16分。

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