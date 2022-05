NBA》獨行俠員工絆倒柯瑞引勇迷暴怒 本人賽後說明了（影音）

柯瑞與東契奇賽中言語交流有點火花。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天踢館獨行俠主場取得系列賽聽牌優勢,但賽中竟出現一哥柯瑞被獨行俠隊的工作人員絆倒的插曲。

事發在第二節正要結束時,儘管看起來這完全是場意外,但美國推特上卻有多名勇迷發文表示:「庫班(獨行俠老闆)雇人去絆柯瑞的嗎?」顯得相當不開心。

柯瑞賽後表示:「當時離中場休息還有30秒時間,如果你要送喝的,就等到中場休息的時候。我不知道他們為什麽要馬上送過去,謝天謝地我沒事,工作人員做他該做的工作,所以希望他能收到一大筆小費。」

Steph Curry tripped by a vendor! pic.twitter.com/zEDdB1snGG — The Comeback (@thecomeback) May 23, 2022

Go Curry.. hating ass fan tried to trip him!!!! https://t.co/ONCZw7YuJZ