NBA》獨行俠員工絆倒柯瑞引勇迷暴怒 本人賽後說明了（影音）

柯瑞與東契奇賽中言語交流有點火花。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天踢館獨行俠主場取得系列賽聽牌優勢，但賽中竟出現一哥柯瑞被獨行俠隊的工作人員絆倒的插曲。

事發在第二節正要結束時，儘管看起來這完全是場意外，但美國推特上卻有多名勇迷發文表示：「庫班（獨行俠老闆）雇人去絆柯瑞的嗎？」顯得相當不開心。

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柯瑞賽後表示：「當時離中場休息還有30秒時間，如果你要送喝的，就等到中場休息的時候。我不知道他們為什麽要馬上送過去，謝天謝地我沒事，工作人員做他該做的工作，所以希望他能收到一大筆小費。」

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