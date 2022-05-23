晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》特攻備戰季後賽 用「閃電跑法」釋放壓力？

2022/05/23 15:28

新北中信特攻。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北中信特攻在T1聯盟季後賽首輪將和台中葳格太陽交鋒，爭奪總冠軍賽門票，雖特攻陣中有不少球員首次面對季後賽挑戰，但教練李逸驊表示，球員年輕有年輕的優勢，希望大家用不斷快速跑動來適應季後賽節奏，「一方面透過奔跑解除緊張感，二方面也能展現我們最擅長的快攻優勢。」

例行賽交手太陽，特攻以2勝4敗落居下風，李逸驊分析，太陽是支很有耐心的團隊，加上桑尼、塔克、何喬登等外援經驗豐富，特攻首輪絕對要避免被對方外圍連續攻勢影響心態，遭到一波帶走，李逸驊補充，球隊賽季尾聲整體表現並不理想，「最重要的，還是我們自己的修正能力，把例行賽最後三場沒有處理好的細節調整回來。」

近期受到腳傷困擾的阿巴西狀況好轉，上週已正式加入球隊訓練，他在齋月開始前，對戰太陽的四場比賽平均能拿到17.5分，李逸驊表示，現在總算全員到齊，期待巴西能迅速恢復手感與身體對抗能力，為特攻挹注更完整的進攻火力。

至於奪下「抄截王」頭銜的特攻大鎖林秉聖，則將在防守端使出渾身解術，決不讓對方主力輕易突破得分，「不管是要防守何喬登還是塔克，我都會全力守住每一球，完成教練團賦予任務。」

此外，中信特攻陣中有許多第一年進軍職業舞台的年輕球員，將首度迎接季後賽考驗。例行賽場均貢獻11分的謝亞軒認為，三戰兩勝的賽制，從第一場就有輸不得的壓力，「加上之前疫情關係停賽，身心狀況都要重新調整，我會把每一場都當最後一場來打。」至於後衛魏嘉豪表示會把自己準備好，當個稱職替補球員，希望隨時上場都能做出貢獻。

曾在中國CBA拿過FMVP、大賽經驗豐富的隊長李學林，則是鼓勵學弟放開來打，「季後賽拚的是細節跟膽量，三戰兩勝的第一場很關鍵，大家要凝聚渴望奪冠的共識，上了場就好好享受比賽，我自己是相當期待季後賽開打！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。