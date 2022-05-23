T1》特攻備戰季後賽 用「閃電跑法」釋放壓力？

新北中信特攻。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北中信特攻在T1聯盟季後賽首輪將和台中葳格太陽交鋒，爭奪總冠軍賽門票，雖特攻陣中有不少球員首次面對季後賽挑戰，但教練李逸驊表示，球員年輕有年輕的優勢，希望大家用不斷快速跑動來適應季後賽節奏，「一方面透過奔跑解除緊張感，二方面也能展現我們最擅長的快攻優勢。」

例行賽交手太陽，特攻以2勝4敗落居下風，李逸驊分析，太陽是支很有耐心的團隊，加上桑尼、塔克、何喬登等外援經驗豐富，特攻首輪絕對要避免被對方外圍連續攻勢影響心態，遭到一波帶走，李逸驊補充，球隊賽季尾聲整體表現並不理想，「最重要的，還是我們自己的修正能力，把例行賽最後三場沒有處理好的細節調整回來。」

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近期受到腳傷困擾的阿巴西狀況好轉，上週已正式加入球隊訓練，他在齋月開始前，對戰太陽的四場比賽平均能拿到17.5分，李逸驊表示，現在總算全員到齊，期待巴西能迅速恢復手感與身體對抗能力，為特攻挹注更完整的進攻火力。

至於奪下「抄截王」頭銜的特攻大鎖林秉聖，則將在防守端使出渾身解術，決不讓對方主力輕易突破得分，「不管是要防守何喬登還是塔克，我都會全力守住每一球，完成教練團賦予任務。」

此外，中信特攻陣中有許多第一年進軍職業舞台的年輕球員，將首度迎接季後賽考驗。例行賽場均貢獻11分的謝亞軒認為，三戰兩勝的賽制，從第一場就有輸不得的壓力，「加上之前疫情關係停賽，身心狀況都要重新調整，我會把每一場都當最後一場來打。」至於後衛魏嘉豪表示會把自己準備好，當個稱職替補球員，希望隨時上場都能做出貢獻。

曾在中國CBA拿過FMVP、大賽經驗豐富的隊長李學林，則是鼓勵學弟放開來打，「季後賽拚的是細節跟膽量，三戰兩勝的第一場很關鍵，大家要凝聚渴望奪冠的共識，上了場就好好享受比賽，我自己是相當期待季後賽開打！」

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