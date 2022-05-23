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NBA》成勇士威金斯無情狂扣受害者 東契奇展紳士風度（影音）

2022/05/23 16:36

威金斯爆扣東契奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星東契奇（Luka Doncic）今天在西部決賽空砍40分11籃板，球隊仍以100：109不敵勇士，系列賽0勝3敗遭聽牌，末節他還被威金斯（Andrew Wiggins）當面爆扣，但賽後受訪時他依舊不吝稱讚對手。

第四節剩6分38秒時，威金斯接獲隊友傳球，從三分線外越過第一線防守者，一條鞭殺進罰球線起飛猛灌，讓二線補防的東契奇淪為海報配角，一開始這個爆扣被吹進攻犯規，但在經過挑戰後也還了威金斯公道，確定沒有犯規。

賽後受害者東契奇本人談起威金斯的灌籃回應：「老實說，真的很令人印象深刻。我後來再看了影片，然後我的反應就像是：『噢...好希望我有那樣的彈跳力。』」

根據《StatMuse》指出，本系列威金斯的正負值高達+66，是勇士全隊第一，甚至比柯瑞（Stephen Curry）的+57還高；反觀東契奇的正負值為-61，是獨行俠全隊最低。

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