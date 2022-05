NBA》成勇士威金斯無情狂扣受害者 東契奇展紳士風度（影音）

威金斯爆扣東契奇。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠明星東契奇(Luka Doncic)今天在西部決賽空砍40分11籃板,球隊仍以100:109不敵勇士,系列賽0勝3敗遭聽牌,末節他還被威金斯(Andrew Wiggins)當面爆扣,但賽後受訪時他依舊不吝稱讚對手。

第四節剩6分38秒時,威金斯接獲隊友傳球,從三分線外越過第一線防守者,一條鞭殺進罰球線起飛猛灌,讓二線補防的東契奇淪為海報配角,一開始這個爆扣被吹進攻犯規,但在經過挑戰後也還了威金斯公道,確定沒有犯規。

請繼續往下閱讀...

ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT pic.twitter.com/p18kLhcf1p