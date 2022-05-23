MLB》當家守護神連5場掉分 洋基總教練受訪曝失常主因

查普曼（中）投球狀態不佳，教練團上場查看情況。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自從5月11日以來，洋基當家守護神查普曼（Aroldis Chapman）已經連續5場出賽掉分，對此總教練布恩（Aaron Boone）針對了他的狀況做出回應。

布恩受訪時表示:「查普曼目前正在接受阿基里斯腱的治療，這段時間他都是帶傷上陣，這也導致他今天在直球的控球上有點狀況，球也不如以往犀利，最終遭到對手狙擊。」

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除此之外，布恩也談到了該場比賽第九局的狀況，當時他與隊上防護員一起上丘查看查普曼的狀態，但查普曼本人表示希望能繼續投下去，雖然布恩認為查普曼今天在腿部的狀態並不好，移動上也不流暢，但最終在他個人堅持下，教練團選擇多給他面對一名打者，最終他被安格爾（Adam Engel）打出二壘安打，讓洋基掉了第三分後，教練團才選擇換投，布恩認為查普曼今天狀態不好的主因都是他的腿傷所導致。

洋基的投手群近期可說是傷病不斷，除了小將吉爾（Luis Gil）、格林（Chad Green）需動TJ手術導致整季報銷外，現在又傳出查普曼帶傷上陣的消息，這對本季極為仰賴投手的洋基來說該如何填補這些戰力缺口將是教練團的一大難題。

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