世中運》台灣隊勇奪24金17銀28銅 創歷屆最佳

世界中學生運動會台灣繳出好表現。（資料照，高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022年法國諾曼第世界中學運動會落幕，台灣代表隊總計獲得24金17銀28銅的佳績，排名第5，超越上屆的24金15銀26銅，創下歷屆參賽最佳成績。

體育署表示，台灣代表隊包含確診者在內共計203人已於今天上午返抵桃園機場，確診者已洽請衛福部醫福會及疾管署協助安排至旅館型集中檢疫所隔離照顧，其餘團員則於防疫旅館進行居檢。

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目前全球武漢肺炎疫情仍然嚴峻，代表團團員返國前於法國當地進行PCR採檢，其中20人為陽性，症狀為輕症或無症狀，為妥善照顧全體團員，並考量主辦國防疫機制，且代表團團員多數為青少年選手，確診後留在法國醫療照顧不易安排，家長擔憂程度較大，加上原航班運輸規劃合適條件，原航班採直飛、團進團出及包艙，可做機上防疫規劃的合適安排，體育署上週就已研擬專案入境暨防疫應變計畫，並陳報中央流行疫情指揮中心同意全體團員（含確診者）得以同一班機隨團返國。

體育署依指揮中心核准專案防疫應變計畫，並在相關部會、駐法代表處協力合作，航空公司全力配合及高中體總落實執行下，做好艙位區隔、動線分流及其他各項防疫應變措施，妥善安排全體團員搭乘原訂班機順利返國。

代表團返國後依規定於機場採檢，採檢結果有13人為陽性，總計此行有33位確診者，全部團員包括確診者及未確診者，已由體育署會同高中體總，在衛福部醫福會及疾管署協助下，分別安排團員於旅館型集中檢疫所及防疫旅館進行隔離檢疫，期間也會延續賽會期間的關懷機制，持續關懷照顧團員。

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