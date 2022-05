MLB》連兩天上演背靠背開轟！小熊創53年難得紀錄（影音）

施溫戴爾與威斯頓連兩天上演背靠背開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日小熊與響尾蛇4連戰的最終戰,8局下三壘手威斯頓(Patrick Wisdom)與指定打擊施溫德爾(Frank Schwindel)上演背靠背全壘打,終場小熊就靠著這關鍵的2分,以5:4氣走來訪的響尾蛇,威斯頓與施溫德爾也締造隊史53年來的難得紀錄。

昨役威斯頓與施溫德爾就曾在2局下演出背靠背全壘打的精采好戲,然而球隊仍以6:7敗北。3連敗的小熊拒絕遭響尾蛇於系列賽橫掃,此役來到8局下,首名打者威斯頓在球數絕對落後下,從響尾蛇後援投手甘迺迪(Ian Kennedy)手中開轟將比數扳平;下一棒施溫德爾也不打算給甘迺迪喘息機會,相中一記內角偏高速球再度扛出大牆,球場內頓時陷入瘋狂。

.@PatrickWisdom5 has homered in three straight games!#DailyWisdom pic.twitter.com/skS3kUVJSo