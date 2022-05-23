MLB》連兩天上演背靠背開轟！小熊創53年難得紀錄（影音）

施溫戴爾與威斯頓連兩天上演背靠背開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日小熊與響尾蛇4連戰的最終戰，8局下三壘手威斯頓（Patrick Wisdom）與指定打擊施溫德爾（Frank Schwindel）上演背靠背全壘打，終場小熊就靠著這關鍵的2分，以5：4氣走來訪的響尾蛇，威斯頓與施溫德爾也締造隊史53年來的難得紀錄。

昨役威斯頓與施溫德爾就曾在2局下演出背靠背全壘打的精采好戲，然而球隊仍以6：7敗北。3連敗的小熊拒絕遭響尾蛇於系列賽橫掃，此役來到8局下，首名打者威斯頓在球數絕對落後下，從響尾蛇後援投手甘迺迪（Ian Kennedy）手中開轟將比數扳平；下一棒施溫德爾也不打算給甘迺迪喘息機會，相中一記內角偏高速球再度扛出大牆，球場內頓時陷入瘋狂。

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Back-to-back homers on back-to-back days for Frank Schwindel and Patrick Wisdom! pic.twitter.com/IlB3FZpise — Chicago Cubs （@Cubs） May 22, 2022

連續兩天完成背靠背開轟，威斯頓與施溫德爾也成為小熊隊史53年來首對隊友達成此創舉。上一次要追朔至1969年的8月23與24日，當時由名人堂球星「小熊先生」班克斯（Ernie Banks）與希克曼（Jim Hickman）所上演。

而在威斯頓開轟前，他擊出一記三壘方向強勁滾地球，不過最終被判定為界外。賽後隊友施溫德爾說：「這結果對他來說是好的，二壘安打也不錯啦，但背靠背開轟真的有夠酷！」威斯頓則開玩笑表示：「有時我站上打擊區，我就會想打支600英尺全壘打！」

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