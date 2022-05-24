東部冠軍賽G3塞爾提克再戰熱火 今日賽事預告與轉播

塔圖姆。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由大都會對上巨人，大都會將派出彼得森（David Peterson）對決巨人柯布（Alex Cobb），哪一隊能拿下勝利呢？

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中職部分有兩場賽事，第一場是統一獅對上味全龍，統一將派出江辰晏對決味全鋼龍，第二場是樂天桃猿與中信兄弟的賽事，樂天將派出黃子鵬對上兄弟德保拉，桃猿目前苦吞三連敗，對上兄弟能否成功止敗呢？記得鎖定轉播囉！

NBA部分今天為東部冠軍賽的第四戰，由熱火對上塞爾提克，前三戰打完由熱火取得2勝1敗的優勢，本場比賽塔圖姆（Jayson Tatum）與J.布朗（Jaylen Brown）能否率隊扳平戰局呢？別忘了收看比賽囉！

MLB

09:40 大都會@巨人 愛爾達體育2台

中職

18:35 統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS2

18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

NBA

08:30 G4 熱火@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

法網

17:50 第三天 愛爾達體育1台、博斯運動、博斯網球

日職

17:00 樂天@阪神 MOMOTV

T1

19:00 中信特攻 vs. 台中太陽

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 1

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