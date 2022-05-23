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NBA》不滿回場違例判決遭吹T 嘴綠：感謝裁判！（影音）

2022/05/23 21:22

D.格林。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日於客場再度擊敗獨行俠，系列賽早早取得3勝0敗的聽牌優勢。不過比賽過程中，D.格林（Draymond Green）接獲隊友柯瑞（Stephen Curry）傳球時被裁判認定為回場違例，不滿判決的D.格林更在隨後領到技術犯規。

比賽第二節中段，勇士以31：37落後，柯瑞自45度角切入後立即遭獨行俠重兵勘防，被包夾的柯瑞情急下只好再將球回傳給還在外圍的D.格林，以重新組織進攻。未料D.格林當時人似乎才正要過半場，第一時間也沒把球接好，雖然D.格林及時將球護住，但裁判仍認為他接觸球時未過半場，因此判D.格林回場違例。

不過經轉播單位回放後，可以看到當時D.格林是在已過半場的情況下觸球，而球落地時也未超越中線，就連該場主播與球評也認為這不應是回場違例。身為當事者的D.格林自然相當不是滋味，立馬衝上前找裁判理論，隨後口中仍是唸唸有詞，最終又「加碼」領到一次技術犯規。

賽後記者會上，D.格林坦承當下的確感到氣憤，「那很明顯不是回場，我對裁判抱怨了句：『這太荒謬了！』接著我就領到技術犯規。沒錯，我氣炸了。」但向來有話直說的他卻話鋒一轉，「不過謝了，這幫助我表現得更加出色，我非常感激。」

慶幸D.格林於比賽後段未再領技術犯規，這次的回場判決也不影響勇士追分。此役D.格林10投5中，繳出10分5籃板5助攻，外帶2抄截與1組攻的全方位成績單，勇士也在柯瑞、威金斯（Andrew Wiggins）等人發威下，以109：100拿下勝利，距離總冠軍戰只差1勝之遙。

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