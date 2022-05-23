超馬》備戰期感謝好友謝淑薇！ 陳彥博透露忘記一件事：壓力很大...

陳彥博與謝淑薇及溫柔哥一同用餐。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣超馬好手陳彥博準備參加6月4日舉行的斯洛維尼亞世界超馬錦標賽，他今天也在自已的臉書上透露，在抵達法國後受到台灣網球好手謝淑薇的招待，更提及一個有趣的狀況讓他「壓力很大。」

陳彥博臉書推文如下：「2022斯洛維尼亞-世界超馬錦標賽，「抵達法國訓練、採買裝備」

飛了17小時，轉機7小時，終於來到第一站法國，謝謝謝淑薇寄宿，安排了一個溫馨客房給我，讓我能休息幾天補眠和訓練，聽說第一天就聽到我打呼，看來應該很累。」

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「因為疫情的關係，很多裝備無法來到台灣，便安排在法國採買裝備，與整理比賽資訊，單純安靜的生活，不用社交，沒有音樂、沒看電視、沒有逛街、很少用手機，少用社群軟體，沒有任何人打擾，每天只要做好自己該做的事情，吃完早餐，每天到聖克盧公園訓練，Domaine national de Saint-Cloud，用眼睛去觀看，用心去感受，這樣的生活，是我最幸福的時光，同時，也是反思與內化的日子。每天訓練回來，都是溫柔哥做飯，為了感謝寄宿和晚餐，6年沒煮飯的我，決定買菜煮一頓晚餐謝謝她們（淑薇應該嚇傻了）」

陳彥博也分享他自製晚餐菜單：「秘製滷肉飯、蒜蓉杏鮑菇、香菇炒青菜、焗烤起司櫛瓜、油麻胡椒櫛瓜、養身水煮蘆筍。」隨後透露自己在上菜時才發現，「對吼，溫柔哥也會一起品嚐，頓時壓力很大，不知道我哪來的膽子，法國人對食物味蕾敏感度很講究，還好平時陳媽媽煮飯給我吃我都有學起來，讓溫柔哥吃乳肉飯點頭如搗蒜，一碗接一碗。小哥哥我的廚藝終於有通過法國評鑑認證，蓋章～」

陳彥博繼續分享他與溫柔哥的對話：「『Tommy你看來很喜歡煮飯，有做給父母吃過嗎？』、『在法國我們2月左右家庭聚會，都會這樣做。』溫柔哥突然問我，記得小時候我把所有鍋子都弄燒焦後，就再也沒有在家裡煮飯了，這句話也突然點醒自己，爸媽煮了一輩子的飯給我吃，我還沒煮給父母吃過，回台灣後我要煮素食給我媽媽吃（筆記）。」

最後陳彥博也提到後續行程：「25日就要轉機前往斯洛維尼亞了，昨天30km訓練，今日5小時耐力跑+核心持續專心備戰斯洛維尼亞世界超馬錦標賽，倒數14天。」

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