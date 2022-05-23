足球》亞洲史上第一人！ 南韓球星孫興慜奪英超金靴獎

孫興慜成為史上第一位奪下金靴獎的亞洲球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭超級足球聯賽，效力熱刺的南韓球星孫興慜與效力利物浦的埃及球星薩拉（Mohamed Salah），在最終輪賽事結束後，一同以23顆進球獲得英超2021-22賽季的金靴獎。

薩拉在最後一天的賽程開始前原本還領先孫興慜一顆進球，他在利物浦3：1擊敗狼隊的比賽踢進第二顆進球，將進球數再往上加。不過另一地熱刺5：0大勝諾維奇城的比賽中，孫興慜於下半場梅開二度，兩人以23顆進球共同獲得本屆英超金靴獎。

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孫興慜在接受《BBC》採訪時透露：「能夠拿下這座獎太不可思議了。我不可置信，我現在相當情緒化。我小時候曾經夢想過（拿下金靴獎）這件事，而他終於在我手上了，我無法相信。」

「在進球前我其實很沮喪，因為我錯過了很好的機會。我告訴隊友我錯過了最簡單的得分機會結果進了最難的。我沒有放棄，我今天很想要得分。球隊在半場幫了我很多。他們想要幫助我，你可以從今天的比賽中看到。」

孫興慜成為亞洲第一位奪下金靴獎的球員，更是歐洲五大聯賽第一位獲得金靴獎的亞洲球員，同時他的23顆進球沒有一顆是靠罰球得來。

薩拉拿下金靴獎與英格蘭足球先生。（路透）

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