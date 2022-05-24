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MLB》大谷翔平逐漸找回MVP身手！ 「天使因他變得更好」

2022/05/24 06:50

大谷翔平最近15場比賽打擊手感明顯較季初好轉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨役敲出日、美生涯通算第150轟、賽季第9轟，5月他的打擊手感較4月好轉，《運動畫刊》記者更認為，大谷翔平近期越來越像去年那個奪下MVP的球員。

大谷翔平近期重返一棒後表現越來越好，昨役擔任首棒打者時就在首打席敲出一發招牌的443英呎大號全壘打，本季第9轟，同時也是最遠的一轟，更是自去年9月21日的445英呎大號全壘打後最遠的一轟。大谷翔平自2021賽季已經敲出10發440英呎以上的深遠轟。

近15場比賽大谷翔平打擊手感越發火燙，打擊三圍來到.290/.333/.597，有5轟、14分打點、跑回12分。《運動畫刊》記者莫菲說道：「去年的美聯MVP在最近的比賽看起來更像是美聯MVP了。而且天使無疑因為他的表現變成更好的球隊。」

莫菲也提到，在投手丘上，大谷翔平的控球比起去年還要進步得多，本季他在38.1局的投球中飆出53K，只用四壞保送9人。

不過大谷翔平不是唯一一個在MVP的競逐上開轟的天使球員，他的隊友楚奧特（Mike Trout）昨天敲出賽季第12轟，本季38場出賽打擊率維持在3成23，攻擊指數高達1.133。

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