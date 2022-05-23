高中軟聯》只用11人搶下首勝 大園高中王牌靠躲避球提升球速？

投手歐冠志從小就擔任躲避球隊的攻擊手。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕只用11人參戰的大園國際高中，今天（23日）首場對上霧峰農工，靠著歐冠志先發5.1局失2分好投帶領下，以5比2獲勝，搶下高中聯賽軟式組首勝。

大園2局下自歐冠志安打開啟攻勢，1出局後邱祐仁敲出安打先馳得點，3局下2出局後，李家郡敲出安打上壘，接著兩次四死球以及失誤再添3分，霧峰則在5局上靠著徐榮恩三壘安打追回2分，大園在5局下藉著歐冠志安打再下一城，維持領先優勢。

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大園先發投手歐冠志前4局不僅沒失分，也沒被敲出任何安打，在5局上失2分，投到6局上1出局後退場，徐子鈞、張鈞植接手各1局，在雨中守住勝果。

大園總教練吳修量表示，歐冠志是球隊目前最穩定的投手，因此讓他第一場先發，他心臟強，身高165公分雖不高，但協調性好，球速最快曾被測到126公里，今天投得也還不錯。

歐冠志說，今天控球不是很到位，但對方也沒打好，之前曾投到6局左右，今天局數算是比較長的一次。高二的他因父親喜歡打棒球，而參加棒球隊，歐冠志說，就讀國小、國中時都是躲避球隊，現在也有打，球速不錯可能跟躲避球擔任攻擊手也有關。

大園連三年打進全國賽，但今年只有11名可用之兵，其中高三生3人，而大園全隊也僅有15人，因是社團球隊，招生以校內為主，吳修量說，全校人數雖超過千人，不過女生佔的比例較高，招生還是面臨困難，希望能維持球隊運作下去。

大園國際高中只用11人參賽。（學生棒聯提供）

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