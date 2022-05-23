高中軟聯》問天！無安打比賽沒用 嘉義高工突破僵局吞敗

磐石高中林保佑先發7局送出7次三振和1次四死球。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕嘉義高工羅煒家、李士宏2人聯手投出8局的「無安打比賽」，卻因隊友守備失誤、第8局「突破僵局」失1分，在高中聯賽軟式組以1比2敗給新竹磐石高中。

今天（23日）在台北市社子島球場進行的磐石高中vs.嘉義高工之戰，兩隊先發投手都完投7局。嘉義高工先發投手兼第4棒羅煒家，7局投86球，飆出9次三振，沒有被擊出任何安打，可惜在第4局捕手、三壘手各發生1次守備失誤，加上自己的暴投，讓磐石高中先馳得點攻下第1分。磐石高中的高一左投林保佑表現不遑多讓，他先發7局送出7次三振和1次四死球，只被擊出2支安打。

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林保佑自第1局被嘉工第2棒張泰翔在纏鬥11球，擊出一壘安打後，讓對手16上16下，直到第7局第3度對決張泰翔投出保送，才讓對手再度上壘。林保佑在第7局2出局後，被羅煒家擊出安打後外野手發生失誤，才被攻下唯一1分。

這1分使兩隊7局打完以1比1戰成平手，進入延長加賽，以「突破僵局」制決勝負。嘉工羅煒家、磐石林保佑都完投7局，按規定必須退場休息，兩隊都更換第2任投手，面對第8局無人出局滿壘的局面。

先登板的嘉工後援投手李士宏，首打席被磐石第7棒羅翊擊出內野滾地球攻下超前分。8局下，磐石後援投手謝皓璿連續投出3次三振，讓嘉義高工留下滿壘殘壘，以2比1驚險取得勝利。

磐石高中總教練顏瑞成肯定陣中兩名投手表現，「林保佑之前在黑豹旗對西苑高中就有很好的表現，他是我們的王牌。」林保佑表示，自己這場比賽以直球為主，太執著於催球速，「控球還可以更好。」他給自己這場比賽的表現打85分，還有再進步的空間。

磐石高中2比1擊敗嘉義高工。（學生棒聯提供）

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