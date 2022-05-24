NBA》時代不同了！嘴綠季後賽三分竟比德佬、籃球之神多

D.格林季後賽三分球進球數比諾威斯基與喬丹兩大名將還多。（圖片取自FIBA）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在前幾年開始用大三分席捲聯盟，《FIBA》昨日更是整理數據發現，生涯季後賽打得比獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）與籃球之神喬丹（Michael Jordan）還少，且不擅投三分球的勇士隊D.格林（Draymond Green），生涯三分進球數卻已經超越這兩位傳奇球星。

D.格林並不是位三分好手，時常可以看到他在外線有著大空檔，卻依然被對手放空的畫面，而他生涯季賽共出手1812次投進571球，命中率3成15，季後賽出手481次投進150球，命中率3成12，都不算優異。

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不過儘管如此，D.格林季後賽三分累積已命中150球，依舊高於諾威斯基的149球，以及喬丹的148球。原因很簡單，就是D.格林季後賽三分線出手數的次數高於上述兩人。諾威斯基生涯季後賽共在三分線外出手408次，命中率3成65，本來就不是以三分著稱的喬丹，季後賽總共只在三分線外出手446次，命中率3成32。

而在「大三分時代」最著名的代表人物「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）以及K.湯普森（Klay Thompson），兩人的外線出手可說是相當誇張。柯瑞生涯季後賽三分共1317次出手，命中率3成99，命中526球，是季後賽三分球王；K.湯普森生涯季後賽有1023次三分出手，命中率4成12，命中421球，排在史上第三名，僅落後給柯瑞與詹姆斯（LeBron James）的432球。

柯瑞與湯普森分居季後賽歷史三分進球數第一與第三名。（資料照）

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