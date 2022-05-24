晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》時代不同了！嘴綠季後賽三分竟比德佬、籃球之神多

2022/05/24 06:50

D.格林季後賽三分球進球數比諾威斯基與喬丹兩大名將還多。（圖片取自FIBA）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在前幾年開始用大三分席捲聯盟，《FIBA》昨日更是整理數據發現，生涯季後賽打得比獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）與籃球之神喬丹（Michael Jordan）還少，且不擅投三分球的勇士隊D.格林（Draymond Green），生涯三分進球數卻已經超越這兩位傳奇球星。

D.格林並不是位三分好手，時常可以看到他在外線有著大空檔，卻依然被對手放空的畫面，而他生涯季賽共出手1812次投進571球，命中率3成15，季後賽出手481次投進150球，命中率3成12，都不算優異。

不過儘管如此，D.格林季後賽三分累積已命中150球，依舊高於諾威斯基的149球，以及喬丹的148球。原因很簡單，就是D.格林季後賽三分線出手數的次數高於上述兩人。諾威斯基生涯季後賽共在三分線外出手408次，命中率3成65，本來就不是以三分著稱的喬丹，季後賽總共只在三分線外出手446次，命中率3成32。

而在「大三分時代」最著名的代表人物「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）以及K.湯普森（Klay Thompson），兩人的外線出手可說是相當誇張。柯瑞生涯季後賽三分共1317次出手，命中率3成99，命中526球，是季後賽三分球王；K.湯普森生涯季後賽有1023次三分出手，命中率4成12，命中421球，排在史上第三名，僅落後給柯瑞與詹姆斯（LeBron James）的432球。

柯瑞與湯普森分居季後賽歷史三分進球數第一與第三名。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。