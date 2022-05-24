法網》球王喬帥送蛋射日 衛冕邁出第一步

喬科維奇闖過首輪，跨出衛冕第一步。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在衛冕的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），2022年法國網球公開賽旗開得勝，6：3、6：1、6：0 解決左手持拍的日本對手西岡良仁，塞爾維亞頭號種子安抵第2輪，也送給自己遲來的生日賀禮。

本屆紅土大滿貫男單首役，面對已對戰2連勝的西岡良仁，喬帥臨場穩紮穩打，發出9記愛司、8度破發，一路領先僅掉4局，只花不到2小時速戰速決，就於羅蘭加洛斯送蛋射日開胡。

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賽前喬帥受訪時，直言職業生涯就為大滿貫賽而打拚，曾於2016、21年兩度法網封王的他說：「相信自己有能力走得更遠，並為網球界最負盛名的獎杯之一而戰。身為衛冕冠軍當然更是如此，我有握把可以再次做到。重溫去年記憶，顯然讓我起了雞皮疙瘩，激起動力去嘗試複製。」

5月22日已滿35歲的喬科維奇，因為拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，今年參賽受限打打停停，臨場狀況也起伏不定，直到先前才在羅馬名人賽強勢回歸，不但贏得個人本季遲來首冠，也讓法網連莊拚行情水漲船高。球迷更高度期待，同屬「三巨頭」的喬帥、13度法網奪冠的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），屆時能在8強上演第59次頂尖對決。

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