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法網》紅土之王納達爾開胡 預約大滿貫300勝

2022/05/24 07:02

「紅土之王」納達爾首輪直落三晉級。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafeal Nadal）無愧為「紅土之王」，2022年法國網球公開賽初登場，這位史上最多13屆男單冠軍就展現壓倒性實力，3個6：2輕取澳洲對手湯普森（Jordan Thompson），西班牙「蠻牛」強勢開胡晉級64強，生涯大滿貫第299勝到手。

「我發覺還有改進的空間，必須一步一步來。」雖然今年飽受肋骨骨裂和左腳舊傷困擾，6月3日就滿36歲的第5種子納達爾，初登場7度破發，招牌左手上旋球在熟悉的紅土大滿貫威力依舊，只花2小時直落3解決排名82的湯普森。

傳奇老將朝個人本季第2座、生涯第22座大滿貫金盃邁出第一步，「我們會繼續努力，明天是訓練日，我相信之後會變得更好。這是職業生涯最重要的賽場，我需要做的是努力向前看，每天練習得更好一點，把握所有機會。能夠再次在羅蘭加洛斯參賽，對我來說就是份禮物。」

至於納達爾第2輪對手，則為法國地主外卡穆特（Corentin Moutet），這位左手拍選手以2：6、6：3、7：6（7：2）、6：3逆轉淘汰前法網冠軍的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），若「蠻牛」再下一城，就集滿四大賽300勝。 　　

　　　

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