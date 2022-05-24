法網》擋住17歲後浪強襲 英國甜心驚險過頭關

拉杜卡努驚險過頭關。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽上演「青春戰爭」，19歲的「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）後勁十足，6：7（4：7）、7：5、6：1大逆轉本屆最年輕、捷克17歲新星諾絲可娃（Linda Noskova），紅土大滿貫處女秀驚險過頭關。

拉杜卡努去年美網爆冷封后一戰成名，話題不斷臨場表現卻大幅下滑，令這位人氣極旺的女單12種子備感壓力，首輪面對會外賽殺入、去年法網青少女冠軍的諾絲可娃，更陷入3盤苦戰。拉杜卡努歷經搶7拉鋸丟掉首盤之後，次盤還遭遇更年輕的對手雙破壓制，形成3：4落後，戰況岌岌可危之際，所幸她適時回破咬上，並在第12局再度突破，硬是扳回一城。

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決勝盤「英國甜心」乘勝追擊，第4、6局接連破了諾絲可娃發球局，一口氣橫掃5局鎖定勝利，總計耗費2小時37分鐘。「這是一場絕對的戰鬥。」拉杜卡努賽後表示，菜鳥對手打得很棒，只要自己降低球速，就慘遭迎頭痛擊，「堅持我的發球，並不斷反擊很具挑戰性。我真的為我的戰鬥方式感到自豪。我沒有太多期望，很高興羅馬之後能在這裡比賽，只希望盡可能地多待下去。」

拉杜卡努力擋後浪強襲，躲過被爆冷危機，第2輪將遭遇白俄羅斯老冤家薩絲諾薇琪（Aliaksandra Sasnovich） ，期許能甜蜜復仇，去年印地安泉交手，這位美網新科冠軍曾直落2輸球。

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