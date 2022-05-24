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法網》強心臟化解2賽末點！德國前球后柯珀收6連勝挺進次輪

2022/05/24 07:48

柯珀。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國公開賽女單首輪賽事，德國前球后柯珀（Angelique Kerber）以2：6、6：3、7：5，驚險化解2個賽末點之下，擊敗波蘭選手佛瑞琪（Magdalena Frech），在全場球迷掌聲下前進次輪。

34歲的女網前霸主近年表現起伏不定，不過本季漸入佳境，上週才在史特拉斯堡站奪下生涯第14冠，挾著氣勢來到紅土大滿貫，柯珀開賽慢熱、首盤讓出，不過次盤回穩，擊出10記致勝球、並只有2次非受迫性失誤，順利扳平戰局。

柯珀決勝盤首局又遭破發，不過於關鍵第10局成功回破，更化解佛瑞琪的2個賽末點，展現危機處理能力，5：5平手後連保帶破、笑納勝利。

「我只是試著相信我自己，帶著在史特拉斯堡建立的信心來到這裡，就算對手有賽末點我還是相信自己能扭轉戰局， 一分一分打、努力追到每顆球，」柯珀賽後表示，「上場後我就是全力奮戰，今天我把我的心留在場上了。」

近期寫下6連勝的柯珀在紅土大滿貫最佳成績是8強，目前僅差法網金盃就能達成生涯全滿貫，這位前球后曾分別於2016年澳網、美網以及2018年溫網奪冠，下輪對手將是19歲法國地主選手賈克摩（Elsa Jacquemot）。

佛瑞琪。（法新社）

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