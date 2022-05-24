NBA》「這不是打籃球的動作！」 熱火教頭狠批綠衫軍後衛

熱火J.巴特勒（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前的東部冠軍戰第三戰，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）在上半場因右膝發炎提前退場，下半場都未上場。熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）就直言，塞爾提克後衛派理查德（Payton Pritchard）的行為根本不是打籃球的動作。

派理查德「扯膝」影片請點此

前役比賽第二節約剩下6分多鐘。J.巴特勒在三分線外持球時，派理查德撞到他後倒地，接著當J.巴特勒要運球，倒在地上的派理查德竟直接「扯膝」，讓J.巴特勒摔倒在地，派理查德也被判犯規。該場比賽J.巴特勒只打了20分鐘，就因右膝傷勢提前退場，留下8分、3籃板、2助攻、2抄截的成績。

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《ESPN》報導，史波斯查今受訪時批評派理查德對J.巴特勒的犯規，「這不是一個打籃球的動作，我們不確定這球為何被判為是一個籃球PLAY，或者是一個合法的動作、或安全的動作。我們不清楚這個PLAY是否導致J.巴特勒受傷的原因。」

史波斯查指出，當下他沒有看到派理查德的動作，後來透過熱火隊的影像工作人員才得知，「我們不在乎，他們可以做任何想做的事情，這和我們為了贏球而競爭沒有任何關係。」

J.巴特勒預計會出戰今天的東部冠軍賽第四戰，而「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）則是因左腹拉傷缺陣；塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）因右腳踝傷勢，將缺席G4。

塞爾提克後衛派理查德。（資料照，法新社）

熱火總教練史波斯查。（資料照，法新社）

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