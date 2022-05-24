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網球》多數球員對戰爭保持沉默 烏克蘭好手難掩失望

2022/05/24 08:48

朱蓮珂。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭選手朱蓮珂（Lesia Tsurenko）昨在法網女單首輪直落二不敵世界球后史薇泰格（Iga Swiatek），對於祖國目前仍遭戰爭摧殘，她賽後對於沒有太多其他國家的球員給予聲援感到失望。

「對我個人而言，在這裡其實很艱難，沒能聽到太多人對我的國家發聲，」朱蓮珂在賽後記者會上表示，「跟不太了解到底發生什麼事的人在一起很辛苦...真的很難，我是烏克蘭人，現在我的祖國正在發生戰爭、處境很艱難。我想大概有5個球員關心我吧，4個或5個，還有一些教練...但我到底能做什麼呢？」

32歲的朱蓮珂來自烏克蘭首都基輔，目前世界排名119，生涯大滿貫的最佳成績是2018年的美網8強，她在戰火爆發之際曾考慮回到烏克蘭，不過最後仍選擇在國外以其他方式幫助祖國。

朱蓮珂描述在遠方看著祖國遭摧殘的內心掙扎，「在這裡並不容易，有時我也覺得我其實沒那麼在意，於是就會在『就上場吧，不要管了』以及『試著關心一下吧』之間掙扎，有時候這樣行得通，我就不會給自己那麼多壓力，就是上場打球，但有些時候又會覺得『輸或贏都沒差，這件事沒那麼重要。』」

朱蓮珂重申，希望大家都能了解戰爭的殘酷，「世界上沒有比戰爭更可怕的事了，只有真的發生在你的國家時，才會了解有多恐怖。」

在法網本次單打籤表，烏克蘭有4名女單、男單無選手參賽，俄羅斯與白俄羅斯一共有18名選手；另外溫網宣布禁止雙俄選手參賽後，ATP與WTA也做出反制，表示將不會把今年的草地大滿貫列入積分計算。

幾乎每位選手賽後都不免被問及此題，朱蓮珂的對手史薇泰格說得直白：「必須誠實說，我一直在避免講一些太直接的話，因為無論是哪種辦法，對一些人來說都不是對的。」

值得一提的是，這位20歲的波蘭前球后今天持續在球帽別上藍黃色緞帶、展現對烏克蘭的支持，「這項運動被牽涉進政治裡，而我們又是公眾人物，一定會帶來影響力，如果做決策的人可以想辦法阻止俄羅斯的侵略就好了。」

史薇泰格表示，「我覺得自己有責任，但一方面我還沒有太多人生經驗，我也深知這一點，如果我準備好再多說一些的時候，我會說的。」

史薇泰格。（法新社）

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