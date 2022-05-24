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NBA》灰狼11.9億挖角金塊高層 康奈利成聯盟最高薪總管之一

2022/05/24 09:06

康奈利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊睽違18年再度闖進季後賽，雖然首輪不敵灰熊，灰狼持續補強，今以5年4000萬美元（約新台幣11.9億）、外加球隊股權，挖來金塊籃球營運事務部總裁康奈利（Tim Connelly），這也讓他成為全聯盟最高薪的總管之一。

《ESPN》報導，康奈利過去一週與灰狼老闆億萬富翁勞爾（Marc Lore）和以及前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）進行密集討論，雖然金塊隊試圖留人，但灰狼隊開出的合約相當誘人，讓康奈利在美國時間週一決定轉戰灰狼管理層。

「能加入灰狼隊，我和我的家人都感到興奮。」康奈利在聲明中表示，感謝勞爾、羅德里奎茲等人對他領導球隊的信心，「我等不及要開始工作，建立一支讓我們球迷持續引以為傲的菁英球隊。」

康奈利是在2013年6月接任金塊籃球營運事務部總裁一職，金塊隊歷經5個賽季後，自2018-19年賽季開始，連續4年都打進季後賽，成為西部強權之一。

此外，2014年的選秀會中，金塊隊在第二輪第41輪順位選中塞爾維亞籍中鋒約基奇（Nikola Jokic），而約基奇也在近兩個賽季摘得年度MVP。康奈利也和約基奇關係密切。

灰狼隊本季交出46勝36敗的成績，排在西部第七名。

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