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羽球》比賽的秘訣？印度名將：打得跟戴資穎一樣就對了！（影音）

2022/05/24 09:57

PBL官方社群祝賀戴資穎奪冠。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手戴資穎在超級500系列泰國公開賽勇奪本季首冠，曾三度參賽的印度聯賽（PBL）官方推特也特地在社群祝賀小戴。

戴資穎2009年進軍國際賽賽場，陸續參加過不少亞洲國家聯賽，包括3度參加印度聯賽，官方社群長久以來都十分關注她的表現，就連小戴這次擊敗中國陳雨菲奪冠後也不忘製圖慶賀。

隨後PBL官方更放上印度好手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）多年前受訪的影片，當時他被問及比賽時對隊友有什麼建議時表示：「沒有什麼建議，我想我跟他們說的唯一一件事就是『打得跟戴資穎一樣就對了！』享受比賽上場打球。」

普蘭諾伊曾是戴資穎2017-18年在印度聯賽粉碎大師隊（Ahmedabad Smash Masters）的隊友，他當時對台灣一姐讚譽有佳，將她比喻為「忍者」，「她打出來的球，就算練個十年也很難對付。」

印度男團日前在湯姆斯盃奪下隊史首冠，回國後也在22日接受印度總理莫迪（Narendra Modi）接見；加上戴資穎也奪下后冠，PBL為慶祝兩位曾效力此聯賽的選手相繼拿下冠軍，昨也特地挖出此影片寫道：「冠軍就是懂冠軍（Champion knows champion）」

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