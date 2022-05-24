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世中運》大甲高中田徑好手林仲威 勇奪2金1銅

2022/05/24 09:59

大甲高中林仲威在世界中學生運動會勇奪2金1銅。（記者張軒哲翻攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕在法國諾曼第舉行的2022年第19屆世界中學生運動會，台中小將在本屆賽會總計拿下6金4銀3銅的好成績，台中市政府將擇期安排表揚，感謝教練選手們為校、為台中爭光、為國爭光。大甲高中田徑好手林仲威本屆為中華代表隊拿下2金1銅，奪牌率百分百，讓甲中師生與有榮焉。

台中市府今日表示，這次台中小將遠征法國，克服疫情、時差、氣候與環境的考驗，勇奪6金4銀3銅，是台中市最佳的城市外交小將。教育局局長楊振昇指出，台中小將在這次的賽場上火力全開，西苑高中蘇安妍延續氣勢，在帕拉游泳200公尺自由式再摘后冠，個人包辦2金1銀，表現亮眼。角力場上，后綜高中女將不遑多讓，李妍儀及廖佩穎分別榮獲自由式61公斤級金牌及57公斤級銅牌，沙鹿高工卓妤庭全力出擊，勇奪拳擊66公斤級銀牌，而大甲高中年三年級林仲威奪下400公尺跨欄金牌，與其他中華小將組成聯隊，拿下田徑異程接力冠軍，個人400公尺也拿下銅牌，替本屆中華代表隊拿下2金1銅，讓人驚艷。

楊振昇表示，今年全國中等學校運動會受疫情影響，部分種類延後於7月份舉辦，此次世中運獲獎選手，包含大甲高中林仲威、大里高中洪孟隆及王思遠、東山高中傅堃銘、沙鹿高工卓妤庭、后綜高中李妍儀及廖佩穎、新民高中詹育晴，以及先前於第24屆巴西南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（聽奧）獲獎的新民高中許樂，這些亮點選手們都將繼續挑戰全中運舞台，期勉他們能乘勝追擊爭取榮耀。

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