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MLB》開賽16上16下！道奇安德森8局好投 勝投數並列國聯第一

2022/05/24 11:29

道奇左投安德森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季前以800萬美元加盟道奇的32歲左投安德森（Tyler Anderson），本季成為道奇先發輪值中重要的一員。安德森今天先發8局賞8次三振，沒有失分，加上道奇打線全場12支安打灌進10分，終場道奇以10：1輕取國民。安德森拿到並列國家聯盟最多的第5勝。

安德森開賽讓國民隊打線16上16下，沒有被敲安，包含前5局僅花費50顆球，直到6局下國民赫南德茲（Cesar Hernandez）擊出二壘安打才破功，下一棒的國民艾斯科巴（Alcides Escobar）也敲擊出一壘安打，安德森及時讓湯瑪斯（Lane Thomas）擊出雙殺，化解失分危機。

第7局安德森先後被對手敲3支一壘安打，仍力保不失分。安德森在8局下連飆3次三振，完成投球工作。總計安德森先發8局用101球有77科好球，被敲5支安打無失分，送出8次三振，沒有出現保送，收下本季第5勝並列國聯最多，賽後防禦率為3.30。

道奇隊近9戰拿到8勝，戰績來到28勝13敗是全國聯最佳；國民隊輸球後，本季在主場戰績5勝16敗是全大聯盟最差。

道奇全場有12支安打，透納（Trea Turner）面對前東家交出1安3打點表現。佛里曼（Freddie Freeman）3安2打點，貝茲（Mookie Betts）2安2打點。

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